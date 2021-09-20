Осколок небесного тела врезался в Юпитер. Это крупнейшее столкновение за 27 лет

Сильное столкновение произошло в Солнечной системе: на Юпитер налетел остаток большой кометы или астероида. Как сообщил сайт Phys.org, к такому выводу пришел старший научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа.

Ученый уточнил, что, скорее всего, космическое тело захватила гравитация Юпитера, из-за чего оно разрушилось на части. Специалисты проанализировали все сообщения, которые они получили от астрономов-любителей, и решили: произошло столкновение, которое стало самым ярким с 1994 года.

В конце прошлого века мощность удара была еще более сильной. В Юпитер врезалась комета SL9. При этом выделилось столько энергии, что ее можно сравнить с тротилом в количестве шесть миллионов мегатонн. После столкновения в атмосфере планеты возникло темное пятно, диаметр которого был равен 12 тысячам километров.

Изучать Юпитер и его спутники более подробно планируют в NASA. В 2024 году там собираются запустить миссию к одной из планет. Речь идет о спутнике Европа, на котором хотят проверить условия и понять, пригодны ли они для жизни.