Ошибка кода поставила под удар сотни исследований. Среди них лекарство от рака

Неточность в коде могла стать причиной ошибки при публикации более сотни научных исследований. Прокол нашел студент с Гавайев, когда решил сравнить печатные версии с электронными публикациями при работе над дипломом.

Научные изыскания касаются химии, в научных журналах их давно разместили. Сбой в программном коде привел к тому, что результаты сделанных программой расчетов отличались для разных операционных систем — Mac, Windows и Linux. Об этом сообщил портал Vice.

В материале, опубликованном журналом Organic Letters, указано, что «простая ошибка в оригинальном коде ставит под сомнение выводы значительной части статей на широкий круг тем». Авторам исследований посоветовали перепроверить полученные результаты и любые связанные с ними умозаключения. Для этого уже существует измененный — исправленный — сценарий, в котором около тысячи строк кода.

Проблема получила огласку благодаря студенту Гавайского университета в Маноа. Летом он сверял результаты исследований по цианобактериям профессора химии Филиппа Уильямса. В них применялся сценарий, написанный на Python (язык программирования — прим. ред.). Сам проект был нацелен на попытку «найти эффективные против рака соединения».

Благодаря коду можно было рассчитать значения химического сдвига ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии. Полученные студентом результаты отличались от тех, которые зафиксировала группа Уильямса.

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Сценарий, написанный на Python, был опубликован как часть статьи 2014 года Патрика Уиллоуби, Мэтью Джансма и Томаса Хой в журнале Nature Protocols. Его использовал помощник Уильямса Руи Суна. Более того, его ученики тоже поняли, что полученные результаты отличаются для разных операционных систем. Позже Суна скорректировал код.

Профессор Филипп Уильямс назвал оригинальное исследование 2014 года «невероятно полезным для многих людей», а ошибку счел «очень тонкой». Однако специалисты полагают, что ее последствия могут быть весьма серьезными.

Например, код мог привести Уильямса к неправильному определению содержимого его образца. И если пытаться воссоздать молекулу для тестирования потенциального лекарства от рака, то соединения будут неправильными.

На сколько именно статей действительно повлиял сбой, сказать сложно. Обычно ученые не раскрывают, какой системой пользуются для проведения различных анализов. В 2014 году изначальный документ процитировали более чем в 150 других научных работах.