Орнитологи установили, как птицы не устают во время длительного полета

Ученые из Института поведения животных Макса Планка установили, как большие сухопутные птицы справляются с длительными перелетами без перерыва и отдыха. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Сухопутные птицы, в отличие от водоплавающих, не имеют возможности передохнуть на воде во время длительного полета. Ранее орнитологи предполагали, что для своих маршрутов они выбирают узкие места с небольшим расстоянием между берегами. Однако, благодаря использованию GPS-маячков, им удалось установить, что их предположение оказалось ошибочным.

В новом исследовании они попытались установить, как птицы экономят силы на столь продолжительных маршрутах. Группу ученых возглавил Эльхам Нурани. Специалисты проанализировали 112 маршрутов миграции птиц, которые были совершены на протяжении десяти лет.

В итоге специалисты пришли к выводу, что птицы осознанно выбирают свой маршрут. Ключевую роль для них играет наличие попутного ветра. Также свою дорогу они стараются прокладывать по местам, где температура моря высока. Чем сильнее температура моря превышает температуру воздуха, тем более мощные образуются восходящие воздушные потоки. Птицы парят на воздушных потоках, что помогает им меньше махать крыльями и почти не уставать.