Наука 09 марта 2023, 00:01 Орбиту МКС скорректировали для посадки беспилотного корабля «Союз МС-22» Роскосмос: орбиту МКС подняли на 1,1 километра для посадки корабля «Союз МС-22» РИА «Новости»

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Орбиту Международной космической станции скорректировали, чтобы сформировать условия для посадки корабля «Союз МС-22». Об этом сообщили в Роскосмосе.

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 километра и составила 419,3 километра над поверхностью Земли. Эту операцию провели при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22».

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«Двигатели грузового корабля „Прогресс МС-22“, пристыкованного к российскому служебному модулю „Звезда“, были включены в 22:47 по московскому времени и проработали 318 секунд, выдав импульс величиной 0,6 метра в секунду», — говорится в сообщении.

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В госкорпорации рассказали, что приземление корабля запланировано на конец марта.

Ранее космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые сейчас работают на МКС, поздравили всех женщин страны с 8 Марта, напомнили «Известия». Видеооткрытку опубликовали в соцсетях Роскосмоса.