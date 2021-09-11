Орбиту МКС поднимут к прилету экипажа и актрисы Пересильд

На 11 сентября 2021 года намечена очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС). Маневр проведут с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции. Их включат в 21:54 мск на 31 секунду.

Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля [ТПК] „Союз МС-19“ и посадкой ТПК „Союз МС-18“ на 11 сентября 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции», — отметили в сообщении. Высота орбиты станции увеличится на 750 метров и составит 412,8 километров.

Сейчас на борту МКС находятся семь человек. На корабле «Союз МС — 19» к ним присоединятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимут в космосе первый художественный фильм под названием «Вызов».

К полету на МКС актрису и режиссера допустили в конце августа. Ожидается, что Шипенко и Пересильд стартуют в космос 5 октября, а вернутся на Землю 17 октября.