Наука 20 февраля 2023, 09:48 Орбиту МКС подготовили к возвращению «Союза МС-22» — Роскосмос Роскосмос

Читать 360tv в

Орбита МКС готова к возвращению корабля «Союз МС-22». Об этом сообщили представители Роскосмоса. Их процитировали на сайте госкорпорации.

«Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения приземления беспилотного корабля „Союз МС-22“», — сообщили в Роскосмосе.

Реклама

По словам представителей госкорпорации, в подготовке задействовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-22». Он пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда». Двигатели включились в 07:20 по московскому времени. Их работа продлилась 958 секунд.

Реклама

В Роскосмосе отметили, что после подготовки станции высота ее орбиты увеличилась на 3,2 километра. Теперь ее суммарная протяженность составляет 418,9 километра.

В декабре прошлого года на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Причиной стало попадание в радиатор микрометеорита.