20 февраля 2023, 09:48
Орбиту МКС подготовили к возвращению «Союза МС-22» — Роскосмос
Орбита МКС готова к возвращению корабля «Союз МС-22». Об этом сообщили представители Роскосмоса. Их процитировали на сайте госкорпорации.
«Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения приземления беспилотного корабля „Союз МС-22“», — сообщили в Роскосмосе.
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По словам представителей госкорпорации, в подготовке задействовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-22». Он пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда». Двигатели включились в 07:20 по московскому времени. Их работа продлилась 958 секунд.
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В Роскосмосе отметили, что после подготовки станции высота ее орбиты увеличилась на 3,2 километра. Теперь ее суммарная протяженность составляет 418,9 километра.
В декабре прошлого года на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Причиной стало попадание в радиатор микрометеорита.
Роскосмос
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