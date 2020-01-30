Опубликованы самые детальные снимки Солнца. Теперь видно, как оно кипит!

Астрономы получили самые подробные фотографии поверхности Солнца за все время наблюдения за светилом. Снимки помогут расшифровать данные с зонда Parker Solar Probe.

Фото получены с американского телескопа DKIST, сообщили в пресс-службе Национального научного фонда США (NSF).

«Все дело в магнитном поле. Чтобы разгадать самые большие тайны Солнца, мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали, но и сделать точные измерения силы и направленности магнитного поля у поверхности светила и в окрестностях его раскаленной атмосферы», — подчеркнул руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле.

Солнце — это шар из кипящей плазмы. Его верхние слои постоянно смешиваются. Процесс в сочетании с высокой электропроводностью солнечной материи приводит к появлению сильного магнитного поля. Когда линии поля выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, появляются пятна, вспышки и корональные выбросы. Подобные явления способны стать причиной исчезновения всей жизни на Земле.

Как именно возникают описанные катаклизмы, ученые пока не выяснили. Непонятным остается и то, почему температура атмосферы Солнца в несколько тысяч раз превышает градус на его поверхности. Неизвестно происхождение и солнечного ветра.

Риммеле заметил, что ученым необходимо видеть устройство магнитного поля звезды. Тогда будет легче понять природу всех его феноменов.