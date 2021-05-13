Опубликовано письмо Эйнштейна о пчелах и птицах

Опубликовано ранее неизвестное письмо физика Альберта Эйнштейна. Текст обнародовала группа исследователей из Австралии, написал «Ридус».

В письме 1949 года ученый рассуждает о пчелах, птицах и о том, как животные помогают делать новые открытия.

«Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию какого-то физического процесса, который еще не известен», — писал Эйнштейн.

Физики до сих пор изучают поведение различных животных, в частности, птиц, отметили исследователи. Например, в 2008 году на дроздов установили радиопередатчики. Результаты эксперимента показали, что эти птицы используют магнитное поле для ориентации и навигации во время миграций.

Одна из теорий происхождения магнитного «чутья» у птиц — использование квантовой случайности и запутанности. Обе эти физические концепции впервые представил Эйнштейн.

Физик написал письмо Глену Дэвису — исследователю, который изучал радары. Физик утверждал, что если он будет изучать поведение животных, то сделает новые открытия.

Сохранившееся письмо говорит, что Эйнштейн встречался с лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, ведущим исследователем сенсорики пчел и животных. Тот сыграл решающую роль в открытии языка танца пчел.

На следующий день после того, как Эйнштейн посетил лекцию фон Фриша, оба исследователя пересеклись. Та встреча не задокументирована официально, но новое письмо раскрывает детали разговора ученых.