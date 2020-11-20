Опубликована звукозапись с летящего к Марсу аппарата. Аудио

Агентство NASA выложило запись с одного из микрофонов, установленных на борту марсохода Perseverance. Она была сделана 19 ноября во время проверки работы его систем. На записи слышна вибрация, которую производит жидкостный насос для отвода тепла ровера.

В тексте, опубликованном на сайте агентства, поясняется, что речь идет о помпе, помогающей поддерживать рабочие температуры компонентов марсохода даже в самые холодные ночи.

Ведущий инженер подсистемы камеры и микрофона EDL на Mars-2020 Дэйв Грюэль пошутил, что извиняется перед человеком, придумавшем крик «Чужого», но в космосе он не будет слышен. Зато шумы, издаваемые насосом помпы — вполне.

«Микрофон, который мы включили, чтобы услышать, каково это, приземлиться на Марс, на самом деле способен улавливать механические вибрации тепловой системы Perseverance, работающую в космическом вакууме», — сообщил специалист.

Ровер должен приземлиться на Марс 18 февраля 2021 года. Он должен собрать образцы грунта и вернуться на Землю в 2031 году.