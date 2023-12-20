Наука 20 декабря 2023, 07:36 Опубликовали телеграмму спецслужб о скором нападении Германии на СССР в 1941 году Президентская библиотека обнародовала телеграмму НКГБ СССР о войне с Германией Президентская библиотека

Читать 360tv в

В России обнародовали расшифрованную телеграмму начальника УНКВД по Ленинградской области Павла Куприна в НКГБ СССР об отзыве немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в 20-х числах июня 1941 года. Документ опубликовали на сайте Президентской библиотеки.

Советские спецслужбы получили 21 июня сообщение агента Чернова о том, что утром 20 июня консульство Германии приняло от МИД страны телеграмму СФГ. Промышленники призвали самолетом вывезти из Ленинграда восемь немецких специалистов за пределы Советского Союза. Они настаивали на том, что нужно сделать это до утра 22 июня, иначе «будет поздно».

Реклама

Павел Куприн передал детали разговора канцлера консульства с консулом о том, что сложилась напряженная обстановка, переговоры между странами на тот момент не вели. Дипломаты, по словам агента, пребывали в растерянности. Они ждали, что боевые действия по инициативе Германии начнутся в ближайшие два-четыре дня.

Органы госбезопасности 20 декабря отметили свой профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин поздравил их и поблагодарил за службу.