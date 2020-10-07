Определены места возможных утечек воздуха на МКС

На Международной космической станции (МКС) определены два возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Первую зону удалось выявить с помощью камеры GoPro по движению пылинок.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслировало НАСА.

«Сейчас есть две предполагаемые зоны (утечки)… Поэтому идея такая, чтобы за сегодняшние ночные съемки (камерами GoPro) вот эти два места посмотреть с пристрастием», — посоветовал российским космонавтам специалист подмосковного центра управления полетами.

Скорее всего, одна из зон утечки воздуха находится в районе аппаратуры широкополосной системы связи, другая — около трубопроводов.

Ранее сообщилось, что по рекомендации Центра управления полетами в Московской области экипаж МКС должен был искать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и пленок

Первая информация о ней была зафиксирована осенью 2019 года. В августе–сентябре 2020 года утечка выросла в пять раз, и космонавты сумели локализовать ее местоположение. Источник находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».