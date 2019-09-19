Описанное в Библии царство нашли благодаря меди в Аравийской пустыне

Специалисты отметили, что полученные ими данные говорят о том, что царство Эдом, известное также как Идумея, существовало и было хорошо развито.

Ученые нашли остатки сооружений XII–XI веков до н. э в Аравийской пустыне. Экспертиза образцов показала, что в этом городе было налажено производство меди, что свидетельствует о высоких технологиях в то время. Этот металл использовали для создания оружия и орудий труда, сообщил сайт «Царьград». Специалисты отметили, что производство меди — это довольно сложный с технологической точки зрения процесс.