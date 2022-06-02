Опасный астероид приблизился к Земле

Астрономы из Иркутска смогли сделать кадры астероида 1989 JA, который может представлять опасность. Он приблизился к Земле на расстояние до четырех миллионов километров. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Если 1989 JA вдруг столкнется с Землей, произойдет катастрофа», — рассказала пресс-секретарь Иркутского планетария Евгения Скареднева.

Специалисты наблюдали за астероидом в течение двух ночей: с 24 на 25 и с 25 на 26 мая. На вторую ночь они сделали его фото.

Скареднева уточнила, что всего существует около двух тысяч потенциально опасных для Земли космических объектов. Их размеры начинаются от 100 метров. Размер 1989 JA равен примерно одному километру.