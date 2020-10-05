Онищенко оценил присуждение «Нобелевки» за открытие вируса гепатита C

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко оценил присуждение в нынешнем году Нобелевской премии Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Трое вирусологов из США и Великобритании стали лауреатами премии по медицине и физиологии. По словам Онищенко, ученые заслужили получить эту награду, пишет РИА ФАН.

«Мы знаем, что урон, который приносит гепатит C, огромен. Классические пути передачи этого вируса — половой и через кровь. И мы помним, что, когда мы еще недостаточно знали о свойствах этого вируса, был распространен так называемый медицинский путь передачи инфекции», — пояснил бывший главный санитарный врач РФ.

Он отметил, что позже медики начали говорить о «трехвалентной эпидемии», имея в виду ВИЧ/СПИД, гепатит C и наркоманию. Главным путем передачи этих инфекций стали немедицинские инъекции. Парламентарий подчеркнул, что умение распознавать виды инфекционных гепатитов стало серьезным шагом к победе над заболеваниями, вызванными этими вирусами.