Онищенко объяснил, мог ли коронавирус появиться искусственным путем

Новый коронавирус преодолел межвидовой барьер и перешел с животных на человека. Адаптировалась инфекция самостоятельно, однако не исключено, что ей могли помочь.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил, что в 2013 году КНР и США вместе провели полную геномную диагностику и проверили обратную рестрикцию вируса.

«Там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — сказал специалист.

Онищенко заметил, что «коронавирус преодолел межвидовой барьер и сумел перейти с мелких млекопитающих на человека.

«Ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — сказал Онищенко.

Он добавил, что сейчас человечество вступает «в шестой технологический уклад» с доминированием биотехнологий и синтетической биологии. Этот период характеризует возможность создать как искусственный вирус, так и искусственную жизнь.

«Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», — заключил бывший главный санитарный врач России.