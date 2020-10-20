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    20 октября 2020, 06:43

    Онищенко объяснил, мог ли коронавирус появиться искусственным путем

    Александра Ломейко

    Новый коронавирус преодолел межвидовой барьер и перешел с животных на человека. Адаптировалась инфекция самостоятельно, однако не исключено, что ей могли помочь.
    Онищенко объяснил, мог ли коронавирус появиться искусственным путем

    Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил, что в 2013 году КНР и США вместе провели полную геномную диагностику и проверили обратную рестрикцию вируса.

    «Там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — сказал специалист.

    Онищенко заметил, что «коронавирус преодолел межвидовой барьер и сумел перейти с мелких млекопитающих на человека.

    «Ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — сказал Онищенко.

    Он добавил, что сейчас человечество вступает «в шестой технологический уклад» с доминированием биотехнологий и синтетической биологии. Этот период характеризует возможность создать как искусственный вирус, так и искусственную жизнь.

    «Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», — заключил бывший главный санитарный врач России.