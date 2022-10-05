Наука 05 октября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber «Они моя семья». Астронавт NASA — о россиянах на МКС Астронавт NASA Ник Хейг назвал российских космонавтов на МКС своей семьей Роскосмос

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Участники космических миссий во время пребывания на МКС становятся семьей и помогают друг другу. Астронавт NASA Ник Хейг рассказал РИА «Новости» об отношениях с российскими коллегами.

«Мы летим и живем на станции вместе. Мы зависим друг от друга, мы взаимозависимы. Они мои коллеги, они моя семья, мы зависим друг от друга», — сказал он.

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Астронавт назвал российских космонавтов потрясающими и отдельно выделил Анну Кикину, которая в составе миссии Crew Dragon отправится на МКС.

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Ник Хейг назвал общение с людьми из разных стран важной особенностью работы на орбите и одной из «волшебных сторон космических исследований». Экипаж из четырех человек отправится на станцию и встретит там другую группу людей, которые тоже работают бок о бок, независимо от страны. Он также заявил, что именно благодаря своей работе смог побывать в Канаде, России, Германии и Японии, научиться там новому и познакомиться с культурой.

Очередная миссия отправится в космос 5 октября из центра во Флориде. Запуск несколько раз переносили из-за урагана «Иан». Астронавты Николь Манн и Джош Кассада, Коити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA и космонавт Роскосмоса Анна Кикина пробудут на орбите шесть месяцев.

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