Наука 29 марта 2024, 11:02 Оксфордский университет: загрязнение воздуха, диабет и алкоголь провоцируют деменцию

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Сахарный диабет, загрязнение воздуха выхлопными газами и алкоголь могут спровоцировать у человека развитие деменции. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета в Великобритании, написал сайт mirror.co.uk.

Как уточнил «Ридус», деменция обозначает совокупность симптомов заболеваний, которые обусловлены аномальными изменениями в мозге. Риск этого заболевания связан более чем со 160 факторами. Ученые также выделяют кровяное давление, холестерин, диабет, лишний вес, депрессию, сон, физическую активность и образование.

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Специалисты советуют чаще бывать на свежем воздухе и не злоупотреблять спиртным.