Наука 03 мая 2023, 13:41 Океанолог Слюняев: оползни могут стать причиной цунами в реках

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Цунами могут произойти не только в морях и океанах, но и в реках. Москва-река в этом случае не является исключением, сообщил физик-океанолог Алексей Слюняев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, причиной цунами в реках могут стать оползни, чтобы избежать выхода воды необходимо проводить мониторинг береговой линии. Также большие речные волны способны спровоцировать быстроходные суда.

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Океанолог отметил, что оползневые цунами уже случались в реках Нижнего Новгорода и Дальнего Востока.