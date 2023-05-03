03 мая 2023, 13:41
Океанолог Слюняев: оползни могут стать причиной цунами в реках
Цунами могут произойти не только в морях и океанах, но и в реках. Москва-река в этом случае не является исключением, сообщил физик-океанолог Алексей Слюняев в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, причиной цунами в реках могут стать оползни, чтобы избежать выхода воды необходимо проводить мониторинг береговой линии. Также большие речные волны способны спровоцировать быстроходные суда.
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Океанолог отметил, что оползневые цунами уже случались в реках Нижнего Новгорода и Дальнего Востока.
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