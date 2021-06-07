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    07 июня 2021, 19:54

    Океанолог раскрыл местообитание кракенов

    Александра Ломейко

    Морское чудовище кракен, описанное в мифах и массовой культуре, оказалось реально существующим. Обитают гигантские кальмары на большой глубине и в холодных водах.

    Директор Института океанологии имени Ширшова РАН доктор географических наук Алексей Соков пояснил, что речь в сказаниях и легендах шла именно об огромных моллюсках. Его слова привело РИА «Новости».

    «Думаю, что речь идет о гигантских кальмарах, которые реально зарегистрированы. <…> Это очень малоизученное, редкое животное, они живут либо в антарктических водах, либо в северных морях», — пояснил океанолог.

    Соков добавил, что обитают так называемые кракены на глубине от 200 до двух тысяч метров. Иногда они встречаются еще глубже — до четырех тысяч метров.

    На поверхность такие кальмары выплывают редко. У японских коллег ученого, по его словам, ушло около двух лет на то, чтобы выследить этих глубоководных моллюсков.

    Впервые упоминание о кракене встречается в исландских мифах. Он описан как огромное головоногое чудище, топившее корабли. В массовой культуре образ моллюска использовали в фильмах «Пираты Карибского моря».