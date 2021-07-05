Окаменевшие зубы акулы нашли в иерусалимском городе Давида

Тайник с зубами акулы нашли в городе Давида. Находка была обнаружена случайно в материале для заполнения подвала дома, который стоит в одном из старейших районов Иерусалима. Об этом написано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, передает Planet Today.

По словам ученых, возраст этой необычной находки составляет примерно 2900 лет. По одной из версий, акульи зубы могли быть частью чьей-то коллекции, однако точного подтверждения этому нет, рассказало ИА Nation News.

Все находки относятся к позднему меловому периоду. Их возраст достигает около 80 миллионов лет. Один из зубов мог принадлежать позднемеловой акуле Squalicorax, которая вымерла около 66 миллионов лет назад.