Огромная солнечная буря приблизится к Земле 2 мая

Солнечная буря, которая столкнется с Землей 2 мая, может повредить спутники. Об этом сообщил Express.

Солнечная буря движется со скоростью более 500 километров в секунду. Она может оказать настолько сильное воздействие, что повлияет на спутниковые технологии планеты.

По данным исследователей, в экваториальной области атмосферы Солнца появилась дыра. Она извергает солнечные частицы со скоростью 500 километров в секунду, или 1,8 миллиона километров в час. Земля находится прямо на пути у потока солнечных частиц. Предположительно, он ударит по планете в воскресенье, 2 мая.

Поток классифицирован как шторм класса G1. Такой обычно приводит к слабым колебаниям напряжения в электросети и незначительно влияет на работу космических спутников.

По большей части солнечные вспышки безвредны для нашей планеты. Однако иногда они оказываются настолько мощными, что технологии на Земле сильно портятся. Предыдущие исследования показали, что Солнце выпускает мощную вспышку в среднем каждые 25 лет, причем последняя произошла в 1989 году. Тогда были зафиксированы перебои с электричеством в Квебеке.

Мощность магнитных бурь, которые ожидаются 13 и 14 мая, возрастет, сообщило Ura.ru со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Магнитосфера Земли будет напряженной. Магнитные возмущения из-за активности Солнца происходят постоянно, люди уже выработали «иммунитет», считает заведующий лабораторией «Рентгеновская астрономия солнца» ФИАН Сергей Кузин.