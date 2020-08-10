Огневые испытания ракетного двигателя пройдут в Красноярске 10 августа

Национальная космическая компания проведет на полигоне под Красноярском ресурсные огневые испытания ракетного двигателя. Впервые в качестве горючего будет использоваться метан-кислородная смесь в место пропан-кислородной.

Как сообщили в пресс-службе компании, новое топливо позволит в разы увеличить давление в камере, и тем самым увеличить тягу.

Целью испытаний является отработка двигателя на максимально допустимых режимах.

В ходе испытаний специалисты проверят, сколько двигатель сможет отработать по времени, чтобы заложить этот показатель в расчеты при конструировании ракеты-носитель «Сибирь».

Двигатель уже испытывали. Теперь, как сообщили в компании, были учтены все недостатки, выявленные на предыдущих огневых, доработали двигатель, поменяли камеру смесеобразования. Сам двигатель считается универсальным.

Испытание двигателя с использованием жидких компонентов запланировано Национальной космической компанией на конец осени.