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    10 августа 2020, 10:57

    Огневые испытания ракетного двигателя пройдут в Красноярске 10 августа

    Юлия Булыгина

    Национальная космическая компания проведет на полигоне под Красноярском ресурсные огневые испытания ракетного двигателя. Впервые в качестве горючего будет использоваться метан-кислородная смесь в место пропан-кислородной.

    Как сообщили в пресс-службе компании, новое топливо позволит в разы увеличить давление в камере, и тем самым увеличить тягу.

    Целью испытаний является отработка двигателя на максимально допустимых режимах.

    В ходе испытаний специалисты проверят, сколько двигатель сможет отработать по времени, чтобы заложить этот показатель в расчеты при конструировании ракеты-носитель «Сибирь».

    Двигатель уже испытывали. Теперь, как сообщили в компании, были учтены все недостатки, выявленные на предыдущих огневых, доработали двигатель, поменяли камеру смесеобразования. Сам двигатель считается универсальным.

    Испытание двигателя с использованием жидких компонентов запланировано Национальной космической компанией на конец осени.

    Новости SMI.FM