Одна из солнечных батарей зонда Lucy, запущенного к Юпитеру, раскрылась не полностью

Одна из панелей солнечной батареи зонда Lucy не смогла полностью раскрыться. Космический аппарат запустили к Юпитеру 16 октября. Информация об этом появилась на сайте NASA.

Этот зонд запустили для исследования Троянских астероидов недалеко от Юпитера. Но с ним возникли трудности. Как выяснилось, одна из панелей солнечной батареи не смогла зафиксироваться в состоянии полного раскрытия.

«Две солнечные панели Lucy раскрылись, обе вырабатывают электроэнергию и заряжают батарею. Но в то время как одна из панелей была зафиксирована в состоянии полного раскрытия, другая панель зафиксировалась не до конца», — сказано в сообщении.

Тем не менее все подсистемы работают штатно. Зонд работает исправно. Специалисты сообщили, что безопасности и состоянию аппарату ничего не угрожает. Пока ученые анализируют данные с зонда, чтобы оценить ситуацию и определить дальнейшие действия, необходимые для полного раскрытия солнечной панели.

Зонд стартовал 16 октября на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Аппарат весит 1,5 тонны. Он будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать сведения о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы. Миссия продлится 12 лет.

Ранее стало известно, что NASA протестирует новую методику защиты Земли от астероидов.