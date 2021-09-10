В США назвали лауреатов Шнобелевской премии. В этом году ученые были удостоены символической награды за выявление защитных функций бороды от ударов, лечение насморка оргазмом и установление прямой связи между весом политиков и коррупции в стране.

Церемония вручения Шнобелевской премии вручается в 31-й раз. В этом году она прошла в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран. Об этом сообщили на сайте премии.

Премию мира в этом году получили ученые, которые доказали, что люди отращивали бороду для защиты лица от ударов. Премию по медицине получили ученые, выяснившие, что при насморке сексуальный оргазм не менее эффективен, чем противоотечные лекарства.

Ученый Павел Блаватский выяснил, что ожирение политических деятелей страны может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране. За это он удостоен Шнобелевской премии по экономике.

Среди экологов награды удостоилась Сюзанна Шетцза за анализ вариаций мурлыканья, щебетания, мяуканья и других способов общения между кошкой и человеком.

Шнобелевскую премию по транспортировке получили ученые, которые изучали безопасность перевозки летающего носорога вверх ногами.