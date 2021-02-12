Появилась новая модель образования галактик

Британские астрономы из Кардиффского университета вместе с коллегами из других стран с помощью радиотелескопа ALMA с большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой получили одно из самых четких прямых изображений далекой галактики ALESS 073.1. Они обнаружили у нее признаки, характерные для более зрелых галактических образований.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, опровергают стандартную модель формирования галактик. Считалось, что им понадобились миллиарды лет после Большого взрыва, чтобы из хаотических протогалактик появились спиральные и эллиптические галактики поздней Вселенной.

Используя радиотелескоп ALMA ученые впервые узнали, как выглядела одна из самых ранних галактик во Вселенной. ALESS 073.1. образовалась «всего» через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва.

Исследователи обнаружили, что эта галактика обладает элементами, присущими более поздним образованиям.

«Другими словами, эта галактика выглядит как взрослая, хотя это всего лишь маленький ребенок», — объяснил руководитель исследования доктор Федерико Лелли (Federico Lelli) из Школы физики и астрономии Кардиффского университета.

Возможно, галактики эволюционируют гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Ученые из проекта Sloan Digital Sky survey (SDSS) выяснили, что Млечный путь, в отличие от прочих спиральных галактик, имеет волнообразную структуру.