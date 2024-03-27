Наука 27 марта 2024, 11:03 Обозреватель Гринько: система магнитной левитации — лучшее решение для создания ж/д дороги на Луне

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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заключило контракт с военно-промышленной компанией на создание концепции лунной железной дороги. Какими могут стать пути, рассказал научный обозреватель Николай Гринько в беседе с «Москвой 24».

Он напомнил, что во время движения техники по реголиту поднимается пыль. Грязь забивается в узлы и агрегаты, выводя их из строя.

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Именно строительство ж/д полосы поможет снизить негативное воздействие. Идеальное решение в данной ситуации — система магнитной левитации, отметил эксперт. В таком случае поезда не будут касаться ни грунта, ни полотна.