Наука 25 февраля 2023, 19:00 Оборудование для поиска жизни на Марсе не смогло найти ее на Земле Science Daily: марсоходы не смогли найти следов жизни в пустыне Атакама в Чили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ученые из Корнеллского университета заявили, что современные приборы, отправляемые на Марс для сбора и анализа свидетельств существования жизни, могут оказаться недостаточно чувствительными для проведения точных оценок. Об этом сообщило издание Science Daily.

«Исследователи утверждают, что древний органический материал в марсианских породах может быть трудно, если не невозможно, обнаружить с помощью современных приборов и методов», — говорится в статье.

Реклама

Биологи с помощью марсоходов исследовали дельту Красного камня в пустыне Атакама в Чили и в большинстве случаев не нашли следов жизни в этом районе.

Реклама

Вопреки отрицательным результатам, полученным машинами, ученые обнаружили, что во взятых образцах на самом деле есть многочисленные микроорганизмы неопределенной классификации — то, что исследователи называют «темным микробиомом», — и смесь современных и древних микроорганизмов, которые с трудом можно обнаружить с помощью современного лабораторного оборудования.

В материале также отмечается, что сегодня НАСА пытается придумать способ «безопасно доставить на Землю марсианские геологические образцы», чтобы исследовать их более тщательно.