Обнаружены носорогие драконы, которые считались вымершими. Фото

Ученые обнаружили на острове Суматра в Индонезии носорогую ящерицу. Представителей этого вида не встречали более 130 лет. Биологи считали, что они вымерли.

Как сообщает ScienceNews, в конце XVIII века итальянский исследователь Элио Модильяни привез в Музей естественной истории Генуи необычную ящерицу. У нее на кончике носа находился рог. В 1933 году рептилию назвали в честь ученого ящерицей Модильяни (Harpesaurus modiglianii), или носорогим драконом.

Источник фото: C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020

В июне 2018 года биолог по дикой природе Чедунаса Адха Путра проводил исследование птиц в Индонезии, на севере Суматры. Он наткнулся на мертвую рептилию с характерным отростком на морочке, но не был уверен, что это.

Спустя пять дней он нашел живого представителя ящерицы Модильяни. Ученый измерил животное, сфотографировал и понаблюдал за его поведением, а потом отпустил.

По сравнению с представленным в музее Генуи чучелом живой носорогий дракон имел яркую зеленую окраску, которая меняется в зависимости от окружающей растительности.

Ранее в Подмосковье нашли следы динозавров. Они жили под Коломной за 165 миллионов лет до нашей эры.