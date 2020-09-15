NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина
«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — отметил Брайденстайн в своем Twitter-аккаунте.
Ранее сообщалось, что британские и американские ученые нашли в верхних слоях атмосферы Венеры следы фосфина. Это бесцветный ядовитый газ, который вырабатывают бактерии, которым не нужен кислород для выживания.
Это дало основания полагать, что такие микроорганизмы могут обитать в облаках Венеры. При этом эксперты напоминают, что фосфин вырабатывают не только живые организмы. Тем не менее, обнаружение газа открывает новые возможности, которые и изучит российско-американская миссия «Венера-Д». Она укажет, есть ли жизнь на Венере.