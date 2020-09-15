NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что необходимо обратить пристальное внимание на Венеру после обнаружения на ней фосфина. Последний может указывать на существование определенных форм жизни на планете.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — отметил Брайденстайн в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что британские и американские ученые нашли в верхних слоях атмосферы Венеры следы фосфина. Это бесцветный ядовитый газ, который вырабатывают бактерии, которым не нужен кислород для выживания.

Это дало основания полагать, что такие микроорганизмы могут обитать в облаках Венеры. При этом эксперты напоминают, что фосфин вырабатывают не только живые организмы. Тем не менее, обнаружение газа открывает новые возможности, которые и изучит российско-американская миссия «Венера-Д». Она укажет, есть ли жизнь на Венере.