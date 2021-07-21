Обломок древнейшего метеорита обнаружен в Великобритании

Древнейший метеорит обнаружили в поле в графстве Глостершир на западе Англии. Ученые предполагают, что ему более 4,6 миллиарда лет, а это значит, что он старше нашей планеты. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Университета Лафборо.

Ученые предположили, что небольшой камень прилетел на Землю из пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Он является фрагментом космического мусора, оставшегося после формирования планет Солнечной системы, написал «Взгляд».

Исследователи из Университета Лафборо вместе с коллегами из EAARO дали метеориту имя Уинчкомб по названию деревни, где он был найден. Этот обломок может дать ответы на вопросы о процессах, протекавших в ранней Солнечной системе и, возможно, о происхождении Земли и жизни на ней.

«Но состав его отличается от всего, что можно найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные ранее метеориты», — рассказал один из участников исследования Шон Фаулер.

Если же подтвердится присутствие таких соединений в материале, которые существовали до рождения Земли, можно будет понять, как зародилась жизнь.