Облако солнечной плазмы накроет Землю 1 июня

В первый день лета Земли достигнет волна солнечной плазмы, выброшенной в космос 28 мая. Это самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца в новом 25-м солнечном цикле.

Об этом сообщил сайт spaceweather.com. По данным ученых, 1 июня нашей планеты достигнет только периферия плазменного облака. Поэтому в этот день возможны небольшие геомагнитные бури. Жителям приполярных широт повезет увидеть «хорошее световое шоу».

Ранее стало известно, что 10 июня россияне увидят частичное солнечное затмение. Причем, в Якутии оно будет кольцеобразным. Жители Дальнего Востока, к сожалению, его не увидят. В Москве Луна перекроет 27% диаметра Солнца.