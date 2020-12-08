Облако плазмы накроет Землю 9 декабря из-за вспышки на Солнце

В ночь на 10 декабря Землю накроет облако плазмы, выброшенной во время вспышки на Солнце. Это приведет к геомагнитным изменениям и северному сиянию, которое смогут увидеть жители Мурманска и Санкт-Петербурга.

«Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей здесь вспышки», — сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Ученые ожидают, что первые облака плазмы достигнут околоземного пространства в период с 03:00 до 04:00 по московскому времени 9 декабря. Основная масса выброса подойдет к орбите планеты уже ближе к полуночи. Солнечное вещество окутает Землю примерно на сутки. Облако плазмы задержится до середины 10 декабря.

«Помимо негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, можно отметить и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями», — подчеркнули в лаборатории.

Специалисты отметили, что область сияний может до снизиться до широт Санкт-Петербурга и Мурманска. Сама вспышка произошла 7 декабря. Она относится к классу С, который является минимальным по мощности.