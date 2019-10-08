Объявлены нобелевские лауреаты по физике

Нобелевскую премию по физике поделили канадец Джеймс Пиблз и швейцарцы Дидье Келоз и Мишель Майор. Об этом сообщил комитет премии.

Награду ученым присудили за выдающиеся работы в области астрономии и астрофизики. Согласно сообщению комитета, Пиблз получил половину премии за теоретические работы в области физической космологии. Майор и Келоз взяли вторую половину за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

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С 7 по 14 октября в Стокгольме проходит 118-я Нобелевская неделя. Накануне Нобелевскую премию по медицине вручили американцам Уильяму Кейлину и Греггу Семенцу, а также британцу Петеру Ратклиффу, которые занимались исследованием реакции активных клеток на изменение уровня кислорода в живых организмах.

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году.