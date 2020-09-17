Обитаемую базу человека могут разместить на одном из спутников Юпитера

Естественный спутник планеты Юпитер Каллисто может стать третьей обитаемой базой после Луны и Марса. В Роскосмосе объяснили его перспективность для освоения наличием водяного льда и незамерзающего океана под ним.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал ТАСС, почему научная общественность считает Каллисто подходящим местом для организации базы. Теперь в Солнечной системе их три.

На естественном спутнике Юпитера много водяного льда, под которым раскинулся незамерзающий океан. Помимо прочего, добавил Блошенко, на Каллисто зафиксировали сейсмическую активность. Это значит, что у спутника есть горячее центральное ядро.

В 2030 году к одному из спутников Юпитера хотят отправить автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру. Ее доставит космический буксир «Нуклон». Перед этим он побывает на лунной орбите и отстыкует научный спутник рядом с Венерой.

На Ганимеде, который входит в число спутников Юпитера, недавно обнаружили гигантский кратер. Японские планетологи выяснили, что он покрывает почти всю его «темную» сторону.