Наука 03 мая 2023, 12:34 Объемы проводимых научных исследований предложили увеличить в России Депутат Лантратова: научные исследования будут способствовать укреплению суверенитета

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову с предложением повысить финансирование и количество проводимых научных исследований в России. Об этом написал RT.

Как отметила Лантратова, особенно актуальны отечественные научные исследования сейчас, когда Россия попала под западные санкции. Она предложила освободить от налога на прибыль те доходы компании, которые были получены от научно-исследовательской деятельности.

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Повышение объемов проводимых научных исследований будут способствовать укреплению технологического суверенитета, добавила Лантратова.