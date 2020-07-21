ОАЭ первыми из стран арабского мира запустили космический аппарат к Марсу

Техническое устройство Al Amal (что в переводе с арабского означает «Надежда» — прим. ред.) вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя. Она стартовала с космодрома Танэгасима в Японии, информирует портал «Русская планета».

Аппарат сравнительно легкий — 1,5 тонны. В нем установлены две солнечные батареи. Также Al Amal оснащен параболическими антеннами и шестью главными двигателями. Устройство не будет садиться на поверхность Марса. Ему предстоит заниматься исследованием планеты. Ученые планируют разобраться, как изменяется ее газовая оболочка.