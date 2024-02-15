15 февраля 2024, 17:17
Nutrients: экстракт из семян граната снижает артериальное давление
Ученые из Пизанского университета в Италии провели исследование и выяснили, что экстракт из кожуры и семян граната обладает высокой биодоступностью и способен снижать артериальное давление. Об этом сообщил сайт Nutrients.
Специалисты предположили, что такой эффект обусловлен высоким содержанием в кожуре и семечках граната флавоноидов — растительных пигментов.
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Как сообщил «ФедералПресс», бактерии кишечника играют важную роль в метаболизации флавоноидов, усиливая их кардиозащитные свойства.
Ученые
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