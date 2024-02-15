Наука 15 февраля 2024, 17:17 Nutrients: экстракт из семян граната снижает артериальное давление

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Ученые из Пизанского университета в Италии провели исследование и выяснили, что экстракт из кожуры и семян граната обладает высокой биодоступностью и способен снижать артериальное давление. Об этом сообщил сайт Nutrients.

Специалисты предположили, что такой эффект обусловлен высоким содержанием в кожуре и семечках граната флавоноидов — растительных пигментов.

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Как сообщил «ФедералПресс», бактерии кишечника играют важную роль в метаболизации флавоноидов, усиливая их кардиозащитные свойства.