Новый вирус в Японии поставил ученых в тупик

Вирус оказался мутировавшей версией энтеровируса G (EV-G), который относительно безопасен и успешно лечится. Однако его «потомок» EV-G 2 вызвал множество вопросов у ученых.

Жизненный цикл вируса оказался принципиально новым, не таким, как у всех ранее изученных вирусов. Если обычно вирус распространяется, проникая в клетки организма и заставляя воспроизводить свои копии, то EV-G 2 самостоятельно вторгнуться в клетки не может. Однако же неизвестным образом он захватывает организм зараженного.

Исследователи допустили, что EV-G 2 использует вспомогательные внеклеточные агенты, которые разрушают стенку клетки. Пока эта теория не нашла ни подтверждений, ни опровержений. Ученые ведут эксперименты.

Важно помнить, что вирусы способны к мутациям, и болезнь животных может стать заразной и для людей.