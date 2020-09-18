Новый вид летучих мышей обнаружили на курильском острове Кунашир

По словам ученых, ранее считалось, что на Кунашире водятся 10 видов летучих мышей. Молодые исследователи зарегистрировали еще один вид под названием длиннохвостая ночница, пишет сайт «МИР 24».

«Во время экспедиции, помимо полевых исследований, также проводился сбор материалов для молекулярно-генетических и кариологических исследований», — уточнили специалисты.

Они отметили, что далее в лабораторных условиях планируются экстракция, амплификация и определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности в ДНК.

Длиннохвостая ночница представляет из себя маленькую летучую мышь рода ночниц. Как правило их вес составляет от пяти до восьми граммов. Длина тела может достигать пяти сантиметров.