Новый вид древнего крокодила с «устрашающими» размерами открыли в Австралии

По словам ученых, первая часть имени в переводе означает «король болот». Второе слово выбрано в честь Джеффа Винсента, который обнаружил гигантский окаменевший череп древней рептилии рядом с городом Шиншилла.

Уточняется, что длина черепа животного составляет 65 сантиметров. Тело предположительно достигало пять метров в длину. Примерно такие габариты имеет самый крупный в мире современный крокодил — гребнистый (Crocodylus porosus). Голова «болотного короля» была более широкой, информирует «МИР 24».

«Он напоминал гребнистого крокодила на стероидах», — пояснил участник научной работы Йорго Ристевски.

Paludirex vincenti являлся главным хищником, который мог охотиться на больших сумчатых, обитавших в австралийской мегафауне. Несколько миллионов лет назад он полностью исчез. Пока причина вымирания рептилии неизвестна.

Ранее ученые обнаружили древнего крокодила, который жил во времена динозавров и ходил на двух лапах. Палеонтологи узнали о его существовании благодаря следам, обнаруженным во время раскопок.