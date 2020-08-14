Новый вид динозавров обнаружили в Китае

Исследователи сделали открытие в городе Чжучэн провинции Шаньдун, расположенной на востоке страны.

Ученые заявили, что окаменелости представляют собой правую подвздошную кость, как у анкилозавра. Новый вид динозавров назвали «синанкилозавр чжучэнгенсис».

Находка останков ранее неизвестных животных говорит о разнообразии фауны времен динозавров в Чжучэне. Об этом рассказал представитель Центра исследований динозавров Чжучэна Чжан Янься.

В Чжучэне хранится больше всего окаменелых останков костей динозавров в мире. Общая обнаруженная площадь погребения костей — 1600 квадратных километров. Китайские ученые увидели первые кости динозавров в Чжучэне еще в середине XX века, с тех пор там нашли более 10 видов этих позвоночных животных.

Ранее палеонтологи из университета английского Саутгемптона тоже обнаружили останки нового вида динозавров. Это пресмыкающееся относится к тероподам или хищным динозаврам. Открытие сделали в городе Шанклин на острове Уайт рядом с Великобританией.