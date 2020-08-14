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    14 августа 2020, 13:18

    Новый вид динозавров обнаружили в Китае

    Алена Макаренко

    Палеонтологи обнаружили окаменелые останки нового вида динозавров в Китае. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24» со ссылкой на Xinhua.
    Новый вид динозавров обнаружили в Китае

    Исследователи сделали открытие в городе Чжучэн провинции Шаньдун, расположенной на востоке страны.

    Ученые заявили, что окаменелости представляют собой правую подвздошную кость, как у анкилозавра. Новый вид динозавров назвали «синанкилозавр чжучэнгенсис».

    Находка останков ранее неизвестных животных говорит о разнообразии фауны времен динозавров в Чжучэне. Об этом рассказал представитель Центра исследований динозавров Чжучэна Чжан Янься.

    В Чжучэне хранится больше всего окаменелых останков костей динозавров в мире. Общая обнаруженная площадь погребения костей — 1600 квадратных километров. Китайские ученые увидели первые кости динозавров в Чжучэне еще в середине XX века, с тех пор там нашли более 10 видов этих позвоночных животных.

    Ранее палеонтологи из университета английского Саутгемптона тоже обнаружили останки нового вида динозавров. Это пресмыкающееся относится к тероподам или хищным динозаврам. Открытие сделали в городе Шанклин на острове Уайт рядом с Великобританией.

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