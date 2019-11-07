Новый вид человекообразных обезьян нашли в Германии

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Ученые нашли четыре особи вида Danuvius guggenmosi, которые жили приблизительно 11,6 миллиона лет до н. э. Палеонтологи считают, что это останки самца, двух самок и детеныша. Лучше всего сохранился скелет самца, от него осталась 21 кость — зубы, части черепа, челюсти, грудной клетки и позвоночника, а также кости рук, ног, пальцев и ступней.

Древний примат по размерам был таким же, как современный павиан. Их рост может достигать 110 сантиметров. Исходя из строений зубов, он относился к дриопитековым человекообразным обезьянам. Эти приматы жили девять — 12 миллионов лет назад в Евразии и Восточной Африке. По пока не подтвержденным данным, дриопитековые обезьяны могли быть предками современных шимпанзе, горилл и людей.

По предположению ученых, основную часть времени эти животные проводили на деревьях. Они передвигались по ветвям с помощью верхних конечностей. А они были длинными, к такому выводу можно прийти благодаря сохранившимся окаменелостям. Особи вида Danuvius guggenmosi обладали гибким локтевым суставом и сильными пальцами, с помощью которых без проблем хватались за ветки.

При этом нижние конечности больше напоминали ноги людей, а не еловекообразных обезьян. Строение бедренной и большеберцовой костей говорят о том, что животные ходили на двух ногах. Причем они передвигались на прямых конечностях, как это делают люди, а не на согнутых, как шимпанзе или гориллы.

По мнению антрополога, находка нового вида ископаемых приматов — большая редкость. Особенно было удивительно найти Danuvius guggenmosi в хорошо исследованной Европе.