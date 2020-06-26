Новый тип частиц обнаружили на Солнце
Ученые открыли новые частицы, образующиеся на Солнце. Эти данные помогут лучше изучить природу не только нашей звезды, но и других небесных тел. Об этом сообщило издание ScienceDaily.
Ученые обнаружили глубоко под землей резервуар с жидкостью. Его постоянно бомбардируют потоки нейтрино. Благодаря ему исследователи нашли новые частицы. Новый тип частиц нейтрино порождает реакции на Солнце, отметил телеканал «Мир 24».
«В процессе протон-протонной цепной реакции, которая является источником 99% энергии звезды, в ядре Солнца водород сливается с гелием. Вторая группа реакций синтеза — это цикл CNO углерода, азота и кислорода, именно благодаря им и протекали реакции», — рассказали специалисты.
Ученые провели эксперимент с помощью специального детектора.
В долгосрочной перспективе представители науки предвидят периоды усиления солнечной активности, но они уверяют, что поводов для беспокойства нет.