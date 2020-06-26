Новый тип частиц обнаружили на Солнце

Ученые обнаружили глубоко под землей резервуар с жидкостью. Его постоянно бомбардируют потоки нейтрино. Благодаря ему исследователи нашли новые частицы. Новый тип частиц нейтрино порождает реакции на Солнце, отметил телеканал «Мир 24».

«В процессе протон-протонной цепной реакции, которая является источником 99% энергии звезды, в ядре Солнца водород сливается с гелием. Вторая группа реакций синтеза — это цикл CNO углерода, азота и кислорода, именно благодаря им и протекали реакции», — рассказали специалисты.

Ученые провели эксперимент с помощью специального детектора.

В долгосрочной перспективе представители науки предвидят периоды усиления солнечной активности, но они уверяют, что поводов для беспокойства нет.