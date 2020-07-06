Новый род тарантулов обнаружили в Австралии
На восточном побережье Австралии ученые нашли новый род пауков-тарантулов, который получил название Cryptoforis. Это значит «загадочная дверь», передает сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.
Исследователи обратили внимание на то, что пауков можно отличить не только по внешнему виду, но и по способу строительства своих нор. Отмечается, что некоторые виды закрывают плотной «дверью» свои убежища.
Она практически неотличима от окружающей среды и может спасти от сильных дождей. Тарантулы Cryptoforis способны хорошо маскироваться и сооружают у входа в свои норы нечто похожее вафельный бисквит.