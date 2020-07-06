Новый род тарантулов обнаружили в Австралии

Исследователи обратили внимание на то, что пауков можно отличить не только по внешнему виду, но и по способу строительства своих нор. Отмечается, что некоторые виды закрывают плотной «дверью» свои убежища.

Она практически неотличима от окружающей среды и может спасти от сильных дождей. Тарантулы Cryptoforis способны хорошо маскироваться и сооружают у входа в свои норы нечто похожее вафельный бисквит.