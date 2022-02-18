Новый НТЦ откроют в Калининграде

Научно-технологический центр (ИНТЦ) «Балтийская долина — Хьюмантек» откроют в Калининграде. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщило ИА НСН.

Работа центра будет направлена на создание технологий, которые помогут облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Кроме того, там планируют создавать высокопродуктивные агро- и аквахозяйства, а также чистую энергетику и технологии конструирования.

По мнению представителей правительства, создание центра поможет сделать связь науки и бизнеса более прочной.