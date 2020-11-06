Новый НИИ мирового уровня появится в Санкт-Петербурге

Уточняется, что центр будет представлять из себя объединение федеральных государственных вузов и научных учреждений. Здесь специалисты займутся исследованием важных данных и созданием продуктов мирового уровня. Помимо прочего, в стенах комплекса будут подготавливать сотрудников разных отраслей.

По словам Беглова, необходимо способствовать появлению новых научных организаций. Именно поэтому помимо нового НИИ в городе работает научно-образовательный центр в области сетей 5G. Также в Петербурге вскоре откроется НОЦ «ИТМО Хайпарк».