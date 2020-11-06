Новый НИИ мирового уровня появится в Санкт-Петербурге
Научно-образовательный центр мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности» откроется в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.
Уточняется, что центр будет представлять из себя объединение федеральных государственных вузов и научных учреждений. Здесь специалисты займутся исследованием важных данных и созданием продуктов мирового уровня. Помимо прочего, в стенах комплекса будут подготавливать сотрудников разных отраслей.
По словам Беглова, необходимо способствовать появлению новых научных организаций. Именно поэтому помимо нового НИИ в городе работает научно-образовательный центр в области сетей 5G. Также в Петербурге вскоре откроется НОЦ «ИТМО Хайпарк».