Наука 16 декабря 2022, 13:35 Новый научно-исследовательский полигон открыли в Арктике

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Российские ученые создали новый полигон для исследования ледовой обстановки в Арктике на базе расстановки морских буев. Об этом в беседе с «Петербургским дневником» рассказал директор Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Александр Макаров.

По словам специалиста, благодаря этому ученые смогут получать наиболее точные прогнозы погоды. В свою очередь, это поспособствует безопасному передвижению судов по Северному морскому пути.

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Отмечается, что всего в центральной Арктике расставили 15 морских буев.

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