Новый минерал зарегистрировали на Урале

Минерал назвали в честь уральского исследователя метеоритов, профессора УрФУ Виктора Гороховского.

Минерал сейчас изучают исследователи. Твердое тело на 98% он состоит из железного сплава. Оно может выступать в качестве проводника и полупроводника. Его свойства могут оказаться полезными в микроэлектронике. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института геологии Сибирского отделения РАН Виктор Шарыгин.

Гороховский более 25 лет возглавляет Метеоритную экспедицию вуза. В феврале 2013 года он исследовал метеорит, упавший на территории Челябинской области. Кроме того, профессор поднимал обломки космического объекта со дна озера Чебаркуль.

УрФУ — один из ведущих университетов России. В рамках национального проекта «Наука» вуз исследует космические тела.