Новый минерал обнаружили на Камчатке

В 2021 году на Камчатке обнаружили ранее неизвестный минерал. Его назвали куфаритом — в честь известного специалиста в области рудогенеза Фарида Кутыева.

Минерал открыли в Корякско-Камчатском платиноносном поясе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В его составе есть платина.

«Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН», — уточнил директор института Алексей Озеров.

Он заметил, что химический состав минерала довольно прост. В нем есть платина и свинец. Оба составляющих куфарита рудные, уточнил «Интерфакс». Открытие и описание минерала Озеров назвал важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений.

Умерший в 1993 году Фарид Кутыев, напомнил он, сыграл ключевую роль в выявлении платиноносного пояса, в том числе и россыпи ручья Ледяного. В его шлиховых концентратах как раз обнаружили новый минерал.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов назвал неисчерпаемыми природные ресурсы РФ. Депутат Госдумы Юрий Афонин с ним не согласился и призвал более детально изучить сферу геологоразведочных работ.