Наука 22 июня 2023, 14:38 Новый метод борьбы с раком открыли в ИЭМ в Санкт-Петербурге

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Научные сотрудники ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (ИЭМ) Петербурга открыли новый метод борьбы с раком. Об этом написали «Невские новости».

В учебном заведении провели эксперимент, при котором живые бактерии (в частности, стрептококки группы А, S. Pyogenes) воздействовали на злокачественные опухоли.

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Таким образом, ученым удалось найти несколько штаммов S. Pyogenes, которые способны подавлять и убивать злокачественные новообразования. Исследования в этой области будут продолжаться.